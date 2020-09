Die 1. Runde der neu startenden ICE Hockey League ist gleich von einer Absage betroffen! Aufgrund von positiven Covid-19-Testungen aufseiten der Südtiroler kann die Partie zwischen den Bratislava Capitals und dem HCB Südtirol am Freitagabend nicht stattfinden. Vonseiten der Bozener hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten Statement, dass gleich mehrere Spieler betroffen seien.