UBSC-Trainer Ervin Dragsic hat in Graz schon viel erlebt: Dauer-Abstiegskandidat, Ende letzten Jahres dann der bittere Wettskandal rund um mehrere Kaderspieler der Grazer. Das alles soll der Vergangenheit angehören. Dragsic geht mit breiter Brust in die Spielzeit (ab 3. 10.). „Weil wir die Truppe halten konnten. Mit diesem Team waren wir auf Play-off-Kurs!“, so der Slowene, der mit North, Whittaker, Daniel und Pollard (alle US) vier Mann aus der Vorsaison dabei hat. Dazu verstärken Isbetcherian (Ö) und mit McGlynn noch ein Ami den Kader. „Ich habe keine Ausreden mehr“, ist Dragsic ehrlich. „Das sind alles Wunschspieler!“