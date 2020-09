„Zum gewohnt staureichen Verkehrsaufkommen an den Donnerstagen kam ein Unfall bei der Praterbrücke in Fahrtrichtung Kagran auf der Tangente“, meldeten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am frühen Donnerstagabend. Der Crash passierte auf Höhe Praterbrücke in Fahrtrichtung Kagran.