„Sie ist bei Bewusstsein und spricht“, schrieb der US-Verband bei Twitter. Dies sei alles, was man bisher wisse. Genauere Angaben zum Gesundheitszustand der Topfavoritin gab es zunächst nicht. Dygert wurde im Graben an der Strecke von mehreren Notfallkräften versorgt und mit einer Trage in einen Krankenwagen bzw. anschließend ins Spital gebracht.