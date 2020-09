Wirbel in der Bezirksvertretungssitzung am Alsergrund in Wien: SPÖ und Grüne brachten eine lange Resolution für die Seenotrettung und sichere Fluchtwege, gegen Abschiebungen sowie für die Aufnahme von Kindern aus Moria ein. Die ÖVP stimmte diesem Antrag „irrtümlich“ zu. Die Freiheitlichen schäumen.