Ein Tohuwabohu an täglichen Reisewarnungen, viele Hoffnungen für die Wintersaison wieder geplazt – die Seefelder Tourismusgespräche standen am Donnerstag unter dramatischen Vorzeichen für die Branche. Nur 49 Live-Gäste im Saal waren das äußere Zeichen des Ausnahmezustandes. „Wir haben den negativen Gipfel noch lange nicht erreicht“, wollte Michaela Reitterer, Präsidentin der Hoteliervereinigung, keinen illusorischen Zweckoptimismus verbreiten. „Die allgemeine Angst ist so groß, dass keine Planbarkeit mehr da ist. Jeder warnt jeden vor jedem – und am Ende kennt sich keiner aus.“