Ein am Donnerstag gefundenes totes Lamm in Abfaltersbach wurde ebenfalls amtstierärztlich abgeklärt. Genauso wie ein Mitte September entdecktes totes Lamm in Assling. In beiden Fällen gebe es keinen Hinweis auf einen Wolf, zur vollständigen Abklärung wurden jedoch Tupferproben für eine genetische Untersuchung entnommen.