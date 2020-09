Weil eine Lehrperson positiv auf das Coronavirus getestet wurde, verhängte (wie berichtet) die Direktorin einer Innsbrucker Schule „auf Anweisung der Bildungsdirektion“ Maskenpflicht auch im Unterricht. Mittlerweile wurden die Eltern darüber informiert, dass es nicht nur einen Corona-Fall an der Schule gibt. „Es betrifft eine Lehrperson und einen Schüler“, heißt es in der Bildungsdirektion Tirol. In drei Klassen gilt Maskenpflicht. Diese sei in Rücksprache mit den Gesundheitsbehörden als Sofortmaßnahme verhängt worden. Auf diese Weise will man schärfere Maßnahmen verhindern.