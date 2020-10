In einigen Fällen kann es auch helfen, wenn Sie auf eine Haltungskorrektur zurückgreifen. Dabei handelt es sich um Bandagen, bzw. kleine Korsetts, die sie für eine bestimmte Zeit des Tages tragen und dann wieder ablegen. Der Geradehalter sorgt dafür, dass Sie auch untertags in einer aufrechten Position verharren. Nacken- und Schultermuskulatur werden unterstützt und in eine gerade Richtung gebracht. Sie sollten die Haltungskorrektur allerdings nicht länger als 6 Stunden tragen, da sonst Verspannungen auftreten können. Auch zum Schlafen sollte die Hilfe abgenommen werden.