Covid als harter Gegner

„Nemanja Belos hat noch etwas Trainingsrückstand“, bedauert Graz-Chef Michael Schweighofer die Nachwirkungen der Covid-Erkrankung seines 26-jährigen Scharfschützen während des Lockdowns (als er nach seiner Hochzeit erkrankte und lange in seiner Heimat bleiben musste), „aber er ist schon jetzt einer der besten Spieler in Österreich und er hat ungeheures Potenzial. Heuer muss er den Schritt zum Führungsspieler schaffen, was ihm in unserem familiären Umfeld auch gelingen wird - und dann bin ich sicher, dass der Ruf aus dem Ausland kommen wird.“ Das Potenzial lässt manche beim ÖHB bereits über eine Einbürgerung nachdenken.