Optimal für Einsteiger

Sie suchen einen günstigen Einstiegstarif für sich selbst oder Ihre Eltern bzw. Kinder? Dann ist der Sprachtarif Plus um monatliche € 5,90 optimal für Sie. Jetzt mit dreimal so viel Datenvolumen (1.500 MB) und Minuten/SMS (1.500 Minuten/SMS) als bisher erhältlich! Jetzt Sprachtarif Plus inkl. gratis Rufnummernmitnahme sichern!