Nun radeln wir gegenüber vom Kaiserhaus den Forstweg hinauf (MTB-Route 344). Der mündet rasch in einen breiten Fahrweg – hier rechts empor Richtung „Erzherzog-Johann-Klause“. Ein Stück heißt es jetzt kräftig in die Pedale treten, denn die Strecke leitet in dem Bereich einigermaßen knackig rund 100 Höhenmeter nach oben.