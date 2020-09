Die bisherigen Temperaturen im September lagen laut Wetterdienst UBIMET deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Damit ist es nun aber vorbei. Der Regen bzw. in höheren Lagen Schneefall, der in der Nacht auf Freitag eingesetzt hat, hält am Freitag untertags an. „Es herrscht in ganz Tirol kalter Wettercharakter“, sagt UBIMET-Meteorologe Nikolas Zimmermann. Die Temperaturen werden am Freitag etwa in Innsbruck nur unwesentlich den einstelligen Bereich verlassen, für Samstag rechnet Zimmermann mit maximal neun Grad plus in der Landeshauptstadt.