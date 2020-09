Gernot Blümel, ÖVP

Meine Tochter ist gerade sechs Monate alt geworden, und es ist unfassbar, wie viele Fertigkeiten sie sich in so kurzer Zeit schon angeeignet hat. Für mich ist es eine unglaubliche Freude, ihr jeden Tag dabei zuzusehen. Als Vater hat sich mein Blick schon sehr stark verändert: Dinge, die ich schon früher als Probleme empfunden habe, stören mich jetzt noch viel mehr. Ich bin also noch motivierter, zu gestalten. Alles, was wir jetzt politisch in Wien entscheiden, wirkt sich auf das Leben meiner Tochter und somit auf eine ganze Generation aus. Dafür arbeite ich, denn es gibt kaum Wichtigeres für Österreich, als die Stadt Wien nach vorne zu bringen. Am Ende des Tages gibt es aber nichts Schöneres, als wenn meine Tochter über das ganze Gesicht strahlt.