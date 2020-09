Alonso war 2005 und 2006 mit Renault Weltmeister geworden und auch 2008 und 2009 für die Franzosen gefahren. Er will nun bereits dieses Jahr am Renault-Simulator tätig sein und auch zu Rennen kommen, um die Arbeitsphilosophie seines Teams an der Strecke besser zu verstehen. Das Saisonfinale in Abu Dhabi sei ein „Muss“, so Alonso.