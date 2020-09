Beim schwedischen Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic ist eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen worden. Der 38-jährige Stürmer von AC Milan lieferte den positiven Test vor dem Drittrunden-Qualifikationsmatch zur Europa League gegen Bodö Glimt ab. Via Twitter sagt er dem Virus den Kampf an. Legende Gary Lineker macht sich so wie viele Fans wegen der Kampfkraft des Schweden-Bombers bereits Sorgen um das Virus.