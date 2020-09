Erneut ist das Wiener Marktamt in einer Wohnung im fünften Wiener Gemeindebezirk in der Causa Teigtascherl fündig geworden. Rund 150 Kilogramm der Speise wurden in einer Kühltruhe in den Räumlichkeiten entdeckt. Auch in einer weiteren Wohnung, die genau nebenan liegt, machten Beamte haarsträubende Entdeckungen.