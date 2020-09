„Erfahren alles nur aus den Medien“

Oben auf der Planai ist auch Schafalm-Wirt Reinhard Schütter das Lachen beim Ausblick auf die Wintersaison vergangen. „Über die Gastronomie wird einfach immer drübergefahren - vielleicht sollten auch wir einmal zum Ballhausplatz fahren.“ Vor allem der Mindestabstand zwischen den Tischen und die Vermeidung einer Durchmischung von Gruppen sorgen für Kopfschütteln. „Das ist alles langsam nicht mehr machbar. Bei uns sitzen die meisten Leute ohnehin Rücken an Rücken und dennoch müssten wir wohl an die 50 Trennwände einziehen. Was ich auch nicht verstehe, ist, dass wir Hüttenwirte alles nur aus den Medien erfahren - wir selbst bekommen null Information, auch nicht von der Wirtschaftskammer.“