Im Krankenhaus San Raffaele in Mailand sprach man am Donnerstag von „bedeutenden Fortschritten“. Die Ärzte wiederholten jedoch ihre Einschätzung von einem „komplexen Krankheitsbild“, sodass es für eine fundierte Prognose zu früh sei. Der Patient durchlaufe in dem Spital, in das er am 24. Juli verlegt worden war, ein Pflegeprogramm.