Nur 50 Personen erlaubt

„Wir haben eine Location am Fuße des Zwölferkogels gemietet. Aber durch die Covid-Bestimmungen dürfen im Innenraum ja nicht mehr als 50 Personen dabei sein, wenn am 3. Oktober gegen 17.30 der WM-Ausrichter 2025 per Video-Liveschaltung verkündet wird“, betont Peter Hartl, der Generalsekretär der Bewerbung. Ein Fest für den ganzen Ort wird’s bei positivem Ausgang gegen die Mitbewerber Garmisch und Crans Montana somit nicht geben. Ja nicht einmal ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel, der im Hintergrund hart für Saalbach kämpft, ist bei der Abstimmung im Pinzgau.