Der 28-jährige Robin Wiesflecker leidet seit seinem dritten Lebensjahr am nephrotischen Syndrom (eine Kombination verschiedener Symptome, die ursächlich auf eine Schädigung der Nieren zurückgehen) und ist deswegen in seinem Leben sehr eingeschränkt. Eines gibt dem Deutschlandsberger trotzdem Tag für Tag Kraft: die Musik. Andreas Hinker hörte vom Schicksal des Weststeirers und besuchte ihn jetzt. Mit im Gepäck hatte Hinker, der mit seinen Lausern gerade viel im Studio arbeitet, auch an einer Weihnachtsnummer, zahlreiche Geschenke, die Robin strahlen ließen.