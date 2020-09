Über Monate hielt sich das Interesse an einem Kauf des Erlebnisbergs Luisenhöhe in Grenzen. Nun ging es Schlag auf Schlag. Zunächst legte eine Verwerterfirma dem Masseverwalter ein Angebot vor. Als Haags Bürgermeister Konrad Binder (ÖVP) Wind davon bekam, schrillten die Alarmglocken. „Die Firma würde alles abmontieren und versteigern, vom Waschbecken über den Händetrockner bis zur Rodelbahn und den Rodeln. Übrig bleiben würden nur noch ein paar Betonfundamente“, rief er in einem Schreiben eindringlich zur Rettung des Wahrzeichen des Ortes auf. Mit 18:7 Stimmen entschied sich der Haager Gemeinderat in letzter Minute doch noch für einen Kauf. Dem Masseverwalter wurde ein Angebot von 200.000 Euro unterbreitet. Entscheiden wird das Gericht. „Ich hoffe, dass dieses Angebot gut genug ist. Ich bin zuversichtlich“, meint Binder.