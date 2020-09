„Wintertourismus wird es gehen wie dem Städtetourismus“

NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn, der selbst ein Hotel in einem Skigebiet betreibt, gehen diese Maßnahmen angesichts der derzeit hohen Corona-Fallzahlen jedoch nicht weit genug. Am Mittwoch sei der erste Tag seit Ende März gewesen, an dem er keine einzige Buchungsanfrage gehabt habe. Seine Prognose: „Dem Wintertourismus wird es so ergehen wie jetzt schon dem Städtetourismus.“