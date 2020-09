Als das Notarztteam in Kottingbrunn eintraf, war für die Helfer daher sofort klar: An einen Transport in das Krankenhaus war nicht mehr zu denken. Bereits um 0.45 Uhr was es dann auch schon so weit: Mit professioneller Hilfe des Rot-Kreuz-Teams brachte die Mutter das Mädchen zur Welt – sehr zur Freude des großen Bruders Jason und des stolzen Papas, die ihr neues Familienmitglied gleich herzlich begrüßten. Nachdem die große Aufregung etwas abgeklungen war, wurde die Fahrt ins Spital mit etwas Verspätung nachgeholt.