TTP (Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura), eine äußerst seltene Autoimmunerkrankung, hat das Leben von Josef Zizler (35) völlig auf den Kopf gestellt. Im Jahr 2010 bekam er die Diagnose: „Ich hab’ mich zwei Wochen lang einfach nicht gut gefühlt, dann bin ich zum Arzt. Gott sei Dank wurde dann im Krankenhaus schnell die richtige Diagnose gestellt.“ Sein Leben hing zu diesem Zeitpunkt am seidenen Faden. Was macht die Krankheit mit dem Körper? „Einfach erklärt, frisst mein Körper die eigenen Thrombozythen, deshalb hatte ich fast keine mehr in mir und war auf Spenden angewiesen.“