Der größte Congress seit Beginn der Pandemie

Mit mehr als 300 Teilnehmern ist der Kinderärztecongress der größte seiner Art in Österreich seit Beginn der Corona-Krise. Unter dem Motto „Gesundheit trifft Wirtschaft“ will man auch der Tourismuswirtschaft in Innsbruck ein wenig unter die Arme greifen. „Das war auch noch ein Mitgrund, warum wir uns für den Congress entschieden haben“, erklärt Thomas Müller, Direktor der Kinderklinik. „Außerdem,“ so Müller weiter, „sind wir ja dagegen, dass, wenn es in einer Schule einen Verdachtsfall gibt, gleich die ganze Schule gesperrt wird. Da wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen!“