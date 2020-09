Wiener Wiesn, Kirtage oder Volksfeste waren in den letzten Jahren ohne fesche Dirndln und schneidige Lederhosen nicht denkbar. Doch heuer ist alles anders - und vor allem abgesagt. Doch was tun, wenn man dennoch die Lust auf Tracht verspürt? Wir sagen: einfach anziehen! Denn die Stücke machen auch im Alltag ordentlich was her.