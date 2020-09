Hauptgrund für den Widerstand gegen die Garagenerweiterung ist das Argument, dass es alle Bemühungen in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs konterkariere, wenn erst recht wieder zusätzliche Autos in die Innenstadt gelockt würden. Laut einem Gutachter der Stadt sei durch die Erweiterung mit bis zu 3.600 zusätzlichen Autofahrten pro Tag zu rechnen. „Wir wollen eine neue Verkehrspolitik, in der die Menschen im Fokus stehen, und nicht die Autos“, sagte die 14-jährige Lena Müller von „Fridays for Future“. Und Bernhard Zagel vom Mobilitätslabor der Uni Salzburg ergänzte: Das Projekt widerspreche den verkehrspolitischen Zielen der Stadt Salzburg, die eine Stärkung des Umweltverbundes - Öffis, Radfahrer und Fußgänger - zum Inhalt hätten. „Den Autoverkehr in die Innenstadt zu ziehen, das gibt es heute in ganz Europa nicht mehr.“