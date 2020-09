Geschäftsführer Bliem schilderte, dass die Planai-Hochwurzen-Bahnen in mehreren Arbeitskreisen bereits eigene Maßnahmen für den bevorstehenden Winter aufbereitet hätten: „Das deckt sich mit dem, das nun in Wien präsentiert wurde. Es ist praktikabel, aber schon mit hohem organisatorischen Aufwand verbunden.“ In Schladming werden etwa alle Skigäste beim Kauf einer Liftkarte ein Bandana dazubekommen, das als Mundnasenschutz fungieren soll. In den Gondeln und auch auf den Sesselliften muss dieses bis über die Nase hochgezogen werden, so Bliem.