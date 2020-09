Was ist das nur für ein Mensch, der einem Tier so etwas Grausames antut? Das fragen sich derzeit viele Menschen in Kleinhöflein. Denn in dem Eisenstädter Ortsteil hat ein noch Unbekannter ein junges Schaf brutal zu Tode gequält und dann auf einer Weide abgelegt. „So etwas hat’s bei uns noch nie gegeben. Es war grauslich“, wird im Ort getratscht. Gegenüber der „Krone“ bestätigte die Exekutive den Vorfall. „Es stimmt leider, dass ein Lamm getötet wurde. Die Besitzer haben Anzeige gegen unbekannt erstattet. Unsere Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen“, erklärte ein Sprecher. Der Täter trennte dem toten Lamm unter anderem den Kopf ab. Andere Körperteile fehlten ebenfalls.