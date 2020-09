Mit „PUSH“ starten Sie bestens unterhalten in den Tag: Zu jeder halben und vollen Stunde von 8 Uhr bis 12.30 Uhr wecken wir Sie auf, informieren Sie über das Wichtigste vom Tag und bringen Sie am späteren Nachmittag mit einer weiteren Sendung wieder gut nach Hause. „PUSH“ ist ein Nachrichten-Magazin, das jung und frisch an die Themen, die uns tagtäglich beschäftigen, herangeht.