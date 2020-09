Mit den USA holte Chorney U18-Gold und U20-Bronze bei Weltmeisterschaften, mit Bulls-Goalie Lamoureux einen College-Titel. In der NHL fasste der Zweitrunden-Draft der Edmonton Oilers nicht so leicht Fuß. Unvergessen freilich 2010 das erste Spiel: „Ich hatte im Vertrag, dass die Eltern dafür eingeflogen werden. Es war knapp, aber mein Vater hat mich gegen Calgary spielen sehen“, spricht der 33-Jährige vom echt coolen Moment. So 50 Partien später gelang auch das Premieren-Tor – wieder in Edmonton, gegen Dallas. „Ich nahm einen One-Timer – das vergisst du halt nie.“