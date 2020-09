Was sie nicht will: „Ein Hintertürchen.“ Und ein entwürdigendes Leben. Was sie will: sterben, wenn sie es für richtig hält. Nicola G. ist das Gesicht zur Debatte um eine Gesetzesänderung betreffend Sterbehilfe. Denn sie leidet an Multipler Sklerose und sitzt bereits im Rollstuhl. Der Verfassungsgerichtshof muss entscheiden.