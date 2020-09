Wenn man sich die steigenden Corona-Infektionen so ansieht und einem wohl ganz und gar nicht freimütigen Herbst entgegenblickt, dann kann man sich die nächste große Festival-Gaude gar nicht richtig vorstellen. Aber „The Show Must Go On“ und das Nova Rock 2021 ist auf jeden Fall schwer in Planung. Mit System Of A Down, Volbeat, Seiler und Speer, Muse, Billy Talent, Deichkind oder Korn haben die Veranstalter in den letzten Monaten auch schon ein erkleckliches Line-Up für das Kultfestival in Nickelsdorf verpflichtet.