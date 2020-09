„Actionreiche Kämpfe der knuffigen Art“ verspricht „Kirby Fighters 2“, das Nintendo am Donnerstag überraschend als Download-Titel für seine Switch veröffentlicht hat. Spieler können sich darin lokal auf einer Konsole, über die drahtlose lokale Verbindung mehrerer Konsolen und online mit bis zu drei weiteren Mitspielern mit 17 der beliebtesten Spezial-Powers aus der gesamten „Kirby“-Serie gegenseitig das Leben schwermachen. Darüber wartet das auf dem Kampfmodus „Kirbys Recken“ in „Kirby: Triple Deluxe“ basierende Prügelspiel mit einem Story-Modus auf, in dem bis zu zwei Spieler gegen König Dedede und Meta-Knight antreten können.