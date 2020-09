Cynthia Nixon, die die Miranda Hobbes in der kultigen Fernsehserie und in zwei Spin-off-Filmen gespielt hat, will niemand Geringeres als Erotik-Ikone Sharon Stone als neue Kollegin bei einer Neuauflage von „Sex and the City“ dabei haben. Der Hollywoodstar sei die Idealbesetzung für die Rolle der Samantha Jones. Die Original-Darstellerin Kim Cattrall lehnt es ab, jemals wieder in diese Rolle zu schlüpfen.