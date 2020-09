Fachkräftemangel neben Corona „brennendstes Thema“

Nach Corona werde das brennendste Thema in der Branche weiterhin der Facharbeitermangel sein. "Dieses Problem der fehlenden Facharbeiter wird uns noch Jahre begleiten", ist der Spartenobmann überzeugt und fordert daher eine Anpassung der momentanen Strukturen in der Bildungslandschaft und die Aufwertung der Lehre. "Lehrlinge und Facharbeiter verdienen den Stellenwert, der ihnen zusteht. Hier drängt die Zeit. Denn was nützen den Firmen volle Auftragsbücher, wenn das qualifizierte Facharbeiterpersonal fehlt."