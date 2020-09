Gar nicht beruhigen wollte sich am Mittwoch gegen 19 Uhr eine 44-Jährige in ihrer Wohnung in St. Michael in der Obersteiermark. Sie schrie herum, weshalb Nachbarn die Polizei alarmierten. Als die Beamten eintrafen, machte sie dennoch weiter und bedrohte auch noch ihre Nachbarin. Deswegen nahmen die Polizisten die Frau fest.