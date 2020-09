Am 3. Juli durften Mama und Sohn dann endlich das Krankenhaus verlassen. „Dafür muss das Frühchen temperaturstabil sein, also kein Wärmebettchen mehr benötigen, sich regelmäßig zu Mahlzeiten melden, trinken und zunehmen. Wichtig ist auch, dass es nicht mehr zu Monitorauffälligkeiten, z. B. durch unregelmäßige Herzfrequenz, kommt“, erklärt Dr. Wald die Voraussetzungen. „Dieser Tag fühlte sich wie Emils 2. Geburtstag an“, erinnert sich die glückliche Oberösterreicherin. Mit im Gepäck: ein Tagebuch, in dem die Krankenschwestern Fortschritte Emils liebevoll beschrieben und auch Fotos eingeklebt hatten. Positive Momente sollen so in Erinnerung bleiben. Danach folgten immer wieder Kontrolluntersuchungen an der Klinik. Im August 2019 konnte der künstliche Darmausgang schließlich rückoperiert werden. Heute weiß man: Emil entwickelt sich normal, er wird ziemlich sicher keine gesundheitlichen Einschränkungen haben.