Auch die damit einhergehenden Reisewarnungen, die Winkler bereits im #brennpunkt-Talk als „Öl im Feuer“ für den Tourismus beschrieben hat, seien ein Grund für alle, sich an die Regeln zu halten. „Wenn wir so weitertun, werden wir die ganze Gastronomie an die Wand fahren. Daher Schluss mit den schwarzen Schafen“, so sein Appell.