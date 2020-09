Einen beeindruckenden Beitrag zum 100. Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung vom 10. Oktober 1920 wird es von Seiten der Gemeinde Keutschach am See geben: Am Fuße des mit 100 Metern welthöchsten Holz-Aussichtsturmes wird ein riesiges dreidimensionales Gemälde produziert, welches an dieses wichtige Ereignis des Landes erinnert.