Das ließen sich Hunderte Wiener Senioren, alle über 60, nicht zweimal sagen und rockten das Vorsingen und Vorspielen im November und Dezember des vergangenen Jahres, dass die Wände wackelten. Sehenswert sind schon allein die Videos davon (siehe am Ende des Artikels). Zudem sie damit auch die Chance bekamen, mit Entertainer Alfons Haider sowie Film- und Theaterschauspieler Peter Faerber in einem neuen Musical aufzutreten, die beiden anfangs genannten Profis Chefalo und Engstler an der Seite. Es ist nämlich nie zu spät, aktiv zu werden und seiner Begeisterung freien Lauf zu lassen!