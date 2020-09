Im Nachbarbundesland Niederösterreich wurde mit einem Plus von 181 Fällen im 24-Stunden-Vergleich ebenfalls ein Spitzenwert bei den Neuinfektionen verzeichnet. Auch jener Cluster, der sich im Umfeld einer Hochzeitsfeier mit bis zu 700 Gästen in Schrems im Bezirk Gmünd gebildet hatte, wächst weiter an: Mittlerweile gibt es 27 bestätigte Fälle, die sich teils bis nach Oberösterreich zurückverfolgen ließen. Wie die „Krone“ erfuhr, dürften aber noch weitere Fälle hinzukommen, da offenbar viele Gäste der Hochzeitsfeier nur eine Woche später an einer Verlobungsfeier mit 100 Personen teilgenommen hatten.