Sturgeon appelliert an Studenten, Regeln einzuhalten

Schottlands Ministerin Nicola Sturgeon erklärte am Donnerstag, der Cluster in der Glasgow University habe dazu beigetragen, die täglichen Infektionszahlen in Schottland in die Höhe zu treiben. Sie appellierte in einer Rede an die Studenten, sich an die gültigen Regeln zur Bekämpfung der Pandemie zu halten.