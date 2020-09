Erstmals seit Jänner fliegt die AUA wieder ein Ziel in China an. Vorerst geht es - nach mehrmaligen Verschiebungen - ab 2. Oktober einmal pro Woche nach Shanghai. Aufgrund der Reisewarnungen sehe sich die Fluglinie aber gleichzeitig gezwungen, das Angebot von Flügen nach Deutschland und in die Schweiz zunächst bis Ende Oktober zu reduzieren, wie ein AUA-Sprecher am Donnerstag erklärte.