Dzumhurs Trainer Petar Popovic wurde am Samstag positiv getestet, am Donnerstag zuvor hatte er noch einen negativen Befund erhalten. Man forderte einen zweiten Test, da Popovic bereits vor einiger Zeit an Corona erkrankt war und deswegen Antikörper besitzt, die laut ihren Aussagen das Ergebnis verfälschen können. Den gab es aber nicht. Nach dem Ausschluss seines Schützlings ließ sich Popovic in Belgrad testen. Das Ergebnis: keine Spur von Corona - zumindest laut Dzumhur, der den Test seines Trainers via Instagram veröffentlichte.