Mit dem Ende der Festspielsaison zieht der Realismus in die Politik ein. In klarsichtiger Präzision hat Landeshauptmann Wilfried Haslauer im ORF-„Report“ am Dienstag die Dramatik der Situation elegant beschrieben. Haslauer hat das staatsmännisch gemeistert. Dabei hat er andere Länder nicht - wie das Methode geworden ist - abgekanzelt. Es überrascht wenig, dass Haslauers Name immer wieder als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten genannt wird.