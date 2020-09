Viele Eltern sind über die Situation verärgert: „Man soll verstärkt Öffis nutzen - und dann das!“ Eine Mutter, die sich noch gut an die eigene Schulzeit erinnern kann, ist sauer: „Auch uns hat man damals in den Öffis zusammengepfercht. In Zeiten einer Pandemie ist das allerdings völlig unangebracht.“ Und ein Vater verlangt, dass sich die Situation rasch ändern muss: „Mir ist egal, wer das macht. So kann’s jedenfalls nicht bleiben.“