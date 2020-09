Kein Unbekannter ist der Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag in der Steiermark ein 51-Jähriger. Immer wieder gab es Probleme mit dem offenbar psychisch kranken Mann. Am Mittwoch rief er sogar bei der Behörde an und drohte einer Mitarbeiterin, sie umbringen zu wollen. Nun sitzt er in der Justizanstalt Graz-Jakomini.