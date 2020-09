Der zweite in Israel verhängte Lockdown, der seit Freitag gilt, hat die Infektionszahlen nicht verringert - deshalb verschärft der Staat die Maßnahmen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte am späten Mittwochabend in einer Videobotschaft einen „kompletten Lockdown“ an. Was diese ab kommenden Freitag geltende Maßnahme genau umfasst, ließ er allerdings im Dunklen.